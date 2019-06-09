股市勢波動！中美本周多項重大經濟數據出爐

儘管美國總統特朗普宣布無限期押後對墨西哥進口貨品開徵關稅，同時表示在6月28至29日前不會決定「晒冷」對所有中國進口貨品加徵關稅，但本周依然要留意中美重大經濟數據。中國將公布進出口及一連串數據；美國則有俗稱「恐怖數據」的零售數字。以下為香港時間：



【6月10日星期一】

07：50日本公布首季經濟增長終值；4月貿易帳

10：30中國公布5月貿易帳、出口、進口



【6月11日星期二】

20：30美國公布5月生產物價指數(PPI)



【6月12日星期三】

09：30中國公布5月通脹

20：30美國公布5月通脹

22：30美國公布每周原油庫存



【6月13日星期四】

20：30美國公布每周新申領失業救濟人數

時間不定：英國投票選出保守黨新領導人



【6月14日星期五】

10：00中國公布5月社會銷售、工業增加值、固定資產投資

20：30美國公布5月零售銷售

22：00美國公布6月消費者信心指數

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