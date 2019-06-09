亞洲煤業考慮提出覆核申請　以避免除牌

亞洲煤業(00835)公布，股份已自2017年10月3日起暫停買賣，原因為公司並未符合上市規則第13.24條所規定的足夠業務運作或資產。



於今年5月31日，聯交所向公司發出函件，告知上市委員會認為復牌建議並不可行，因此決定取消公司上市，股份上市最後一天將為今年6月17日，並於6月18日上午9時正起除牌。



公司指出，正考慮提出覆核申請，將於適當時候另行刊發公告。

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