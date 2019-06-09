麻省理工研究：聽6秒鐘語音　AI就能知道你的面相？

外媒報道，聲音可以暴露很多信息，美國麻省理工學院(MIT)最近一項研究發現，經過訓練的AI(人工智能)不僅能從聲音裏辨別出你的性別、年齡和種族，甚至能猜出你大概長相會是怎麼樣。



MIT研究人員用一個由數百萬個視頻剪輯組成的數據集，對一個名為Speech2Face的神經網絡模型進行自我訓練，從最終結果來看，6秒語音對人臉進行還原的效果還算不錯。



Speech2Face模型的運作大概分為兩部分：一個是語音編碼器，負責對輸入的語音進行分析，預測出相關的面部特徵；另一個則是面部解碼器，對輸入的面部特徵進行整合產生圖像。



MIT研究團隊指出，他們的目的不是為了準確地還原說話者的模樣，Speech2Face模型主要是為了研究語音跟相貌之間的相關性。



從訓練結果看，Speech2Face能較好地識別出性別，對白種人和亞洲人也能較好地分辨出來，另外對30至40歲，以及70歲的年齡段聲音命中率稍微高一些。



除了比較基礎的性別、年齡和種族，Speech2Face甚至能猜中一些面部特徵，例如鼻子的結構、嘴唇的厚度和形狀、咬合情況，以及大概的面部骨架。基本上輸入的語音時間愈長，AI準確度愈高。



當然，AI的聽覺也會出錯。研究人員發現，它會將未經歷變聲期的小男孩識別為女性，對一些說話者的口音判斷錯誤，也會搞錯年紀等。這點完全可以理解，畢竟聲音還是會騙人的。



研究人員指出，Speech2Face的局限性，部分原因來自數據集裏的說話者本身種族多樣性不夠豐富，導致它辨認黑種人聲音的能力較弱。



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