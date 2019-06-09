中海油擬收購俄羅斯液化天然氣業務權益

中國海洋石油(00883)公布，全資附屬公司CEPR Limited將收購北極LNG 2的10%股權。收購須待獲得中、俄兩國有關政府部門批准等先決條件獲達成後，方可作實。該公司預期收購將於近期完成。



北極LNG 2是一家於俄羅斯成立的公司，從事位於俄羅斯格丹半島的第二個大型陸上常規天然氣項目。北極LNG 2持有液化天然氣許可證，該許可證授予其專有權，以出口Utrenneye氣田所開採的天然氣生產的液化天然氣。



董事會認為，收購符合公司追求的綠色低碳、清潔環保發展模式，可增加公司天然氣產量佔比，符合公司資產組合優化方向。

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