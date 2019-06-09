貿戰升級：美媒質疑特朗普放生墨西哥只為「下台階」

外國傳媒報道，美國總統特朗普在周末宣布與墨西哥達成協議，不會在周一(6月10日)向所有墨西哥進口貨品開徵關稅。不過，綜合美國媒體批評，特朗普有誇大勝利之嫌，因為協議內的不少條款，其實是雙方早在數月前已傾妥，今次墨西哥只是作出「極少讓步」，質疑特朗普是找「下台階」而已。



根據協議，墨西哥承諾在全國及其南部邊境部署國民警衛隊。報道指出，其實這承諾在今年3月已作出，絕不是新鮮事；協議亦指出，美墨將擴大合作，迫使尋求美國庇護的案件在通過美國移民法庭系統前，要在墨西哥等待。報道又指出，其實墨西哥早在去年12月已同意。



因此，美國不少媒體質疑，要麼特朗普不知道墨西哥今次只是作出「極少讓步」，要麼特朗普只求「下台階」，因為關稅會令雙方經濟皆有損失。

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