【地產專題】業主大開獅口　未補價居屋嗌近千萬！

居屋未補價第二市場樓價急升，一眾業主更為心雄，紛紛以直撲千萬元的天價放盤。旺角富榮花園一個三房單位，叫價高達918萬元，挑戰全港同類物業最貴，較該屋苑高位，還多出106萬元或約13%。而近期錄得逾800萬元創紀錄成交價的黃竹坑雅濤閣，有放售單位叫價已達900萬元。



《東網》揀選15個買賣交投活躍，以及可承做最高九成半按揭的居屋作統計，發現有10個或近70%放盤最高叫價，較同項目最高成交價，再高逾10%。居屋第二市場盤源長期缺貨，樓價難免高企，如該批屋苑目前放盤量合共約275個，僅佔單位總數約0.57%。



上述叫價逾九球的最貴放盤單位，為富榮花園一個實用面積592方呎三房單位，每方呎意向價15,507元，該盤未補價市場最高做價，都只是812萬元。世紀21家天下黎振傑指出，項目三房樓價去年最低價曾跌至550萬元，近期成交已彈升至逾800萬元，升幅達47.6%。目前有約10個單位放售，即使是實用面積431方呎兩房細單位，放盤價亦達620萬元。



雅濤閣近月樓價節節上揚，樓價一個月內四度破頂。中原吳景新稱，屋苑樓齡較同區其他屋苑新，加上居住環境較靜，故特別受追捧，放盤被快速消化，至今僅餘約10個。開價最高為1座低層戶，望遊艇會海景，以實用面積577方呎計，呎價15,598元。項目去年初三房最低僅售590萬元，剛錄破紀錄價808萬元，期內樓價升近37%。



●鯉安苑650呎 索880萬

而屬港鐵沿線藍田鯉安苑，一個D座中層實用面積650方呎單位，開價最高達880萬元，呎價約13,538元，較紀錄755萬元，高逾120萬元。世紀21聯誠謝寶昭表示，該盤現時只有15個放盤。



龍門居較紀錄開高18%

相比之下，新界居屋較為低水，業主叫價就更為進取。屯門龍門居已有放盤開價達600萬元，比最高紀錄505萬元，再高約18.8%。祥益胡志偉稱，由於該盤入場門檻低，加上屬區內仍少有仍有擔保期屋苑，加上樓價與市區有距離，所以業主叫價進取。目前屋苑放盤量約20個。此外，天水圍天頌苑有多達55個放盤，最高叫價560萬元，亦比最高價高出逾16%。



不過，有個別未補價居屋單位叫價仍較高位為低，原因是放盤太少所致，不少該類單位業主都是用家，較少意欲放售自住物業。宏智物業梁志青透露，居屋樓王筲箕灣東旭苑，項目只有7個買賣盤，其中三房戶極低層單位，實用面積650方呎，叫價都達848萬元，不過對上最高價成交是極高層海景戶，易手價高達893萬元，至今仍是全港同類最高。



●投資者：癲價僅屬偶爾

對於第二市場天價放盤，資深投資者吳龍飛亦感十分誇張，他認為，如果未補價單位都貼近千萬元，若補價後居屋價值已相等於豪宅，但就因為該批買家對單位有需求，所以市場偶爾亦錄該類癲價成交。但隨着股市波動，估計該類業主叫價會回軟。



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