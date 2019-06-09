印度討論新法案！倘通過 購買或持有比特幣可判監10年
2019年06月09日 20:10
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(Getty Images圖片)
外媒引述消息指，印度政府部門正就《禁止加密貨幣和官方監管數碼貨幣2019年法案》進行討論，一旦通過，在印度持有、購買、出售比特幣等虛擬貨幣都是犯罪行為，而且刑罰非常嚴厲，可以判處1至10年監禁。
值得注意的是，數碼貨幣犯罪是可認定的，所以這類犯罪是不可申請保釋，刑罰嚴重程度堪比強姦、兇殺案等犯罪。如果法案獲通過，印度有可能成為第一個立法打擊比特幣等數碼貨幣的國家。
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