印度討論新法案！倘通過　購買或持有比特幣可判監10年

外媒引述消息指，印度政府部門正就《禁止加密貨幣和官方監管數碼貨幣2019年法案》進行討論，一旦通過，在印度持有、購買、出售比特幣等虛擬貨幣都是犯罪行為，而且刑罰非常嚴厲，可以判處1至10年監禁。



值得注意的是，數碼貨幣犯罪是可認定的，所以這類犯罪是不可申請保釋，刑罰嚴重程度堪比強姦、兇殺案等犯罪。如果法案獲通過，印度有可能成為第一個立法打擊比特幣等數碼貨幣的國家。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。