【危機逼近】大摩︰倘中美談判破裂　港明年GDP恐零增長

中美貿易戰持續，令環球經濟或出現衰退的憂慮升溫，繼國際貨幣基金組織(IMF)後，摩根士丹利(簡稱大摩)亦調低亞洲區未來兩年經濟增長預測。其中，香港今、明兩年經濟增長預測被削至僅餘1.5%及1.3%；一旦談判破裂，美國向餘下逾3,000億美元中國進口商品加徵關稅及中國採取報復措施，觸發全球經濟衰退的最壞情況下，香港今年經濟增長料僅0.5%，明年更可能會「零」增長。



大摩發表報告指，中美貿易戰已令剛萌芽的經濟復甦失速，即使於最樂觀情況下，兩國可於二十國集團(G20)峰會達成協議，緊張的貿易關係已影響私人企業的投資氣氛，經濟或出現「雙底」(即觸底回升時，復甦動力卻再逐步喪失，再一次觸底)。



●亞洲區增長料嘯後最低

因此，該行將今年亞洲區(除日本外)的經濟增長預測由6%降至5.7%，明年則由6%削至5.9%，不但低於市場普遍預期，更是金融海嘯後最低的增長率。至於今、明兩年中國的經濟增長，亦分別調低至6.4%及6.2%。



然而，一旦環球經濟出現衰退，於最壞情況下，亞洲區(除日本外)未來兩年經濟增長料分別放緩至5.2%及5%，中國經濟今年的增長亦會跌至6%，明年更可能「穿六」，只有5.5%增長。



大摩直言，相對其他新興市場，亞洲區受貿易戰影響最大，除中國首當其衝外，環球經濟下行壓力，對依賴出口的台灣、南韓、新加坡及香港都構成影響，而石油及煤炭等商品需求下降，印尼及馬來西亞等石油輸出國亦難幸免。



此外，經濟放慢將影響中國旅客外遊及消費，現時中國旅客佔亞洲旅客總數約35%，佔來港旅客數目更是最高，達到76%，因此以旅遊作為重要經濟支柱的香港及泰國亦將受衝擊。

儘管有分析認為，台灣及南韓等出口國或可受惠貿易戰，作為中國的替代品，增加出口到美國，而外商直接投資撤離中國，部分低成本東盟國家或可受惠；但大摩卻認為，建立生產線以達致可爭得市佔率的速度及規模，均需要時間，故難望可扭轉經濟步入「雙底」的勢頭。



●政府或推財政措施

該行表示，為應對經濟下行風險，區內政府料會採取輕寬鬆措施，惟由於金融海嘯後亞洲區各國資產負債表的槓桿顯著上升，其中新加坡、香港、中國及南韓等地總債務與本地生產總值(GDP)比率分別高達346%、299%、273%及260%，未必有太大空間透過貨幣政策刺激經濟，故財政政策才是出擊重點，當中可能包括減稅、補貼及加大基建開支，並推出短線及長線措施扶持消費和中小企開支等。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。