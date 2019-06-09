【深度解構】半年結臨近　港元定存息勢衝上3厘？

港元利率臨近半年結勢愈來愈波動！銀行界人士表示，由於近年中資銀行在香港版圖有增無減，季結及年結「衝規模」的粉飾櫥窗活動，對拆息及定存息的波動性影響隨之加大，市場展望本月底港元定存息或急升至2.5到3厘，市民應更積極把握高息機會。



儘管香港資金依然充裕，過去一年港元隔夜拆息普遍徘徊於1厘水平，但過去四個季度的季結當日，隔夜息均會突然抽高至3厘以上，最誇張為去年底，最後一個交易日曾高見4.6厘，波動程度更甚於十年前金融海嘯時。



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●港匯疲弱 資金憂流走

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，近期港元拆息波動的原因，其一是港匯於7.85關徘徊，市場揣測香港金融管理局隨時入市，令銀行心理上會更受銀行體系結餘規模左右利率預期，而且金管局推出「轉數快」後，令資金流動或匯款的速度更快，中小型銀行面對資金隨時大規模流走的風險，對資金的信心較以往遜色。



至於香港銀行愈來愈密切參與內地市場，他表示，中港金融交易渠道增加如債券通等，銀行對港元資金或出現即時需求，以進行人民幣兌換。



●拆息恐急升高於美元

他預期，隨着虛擬銀行最快於今年內加入銀行業戰場，可能會令港元拆息保持波動，在季結或年結時重演港息高於美息的情況，但因香港的銀行體系，港元及外幣存款各佔一半，若港元需求太大，銀行可以由拆借市場轉向外匯交易市場，限制港元拆息升勢。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文指出，根據早前幾個季度的港息表現，預期六月底的港元拆息將會重演急升情況，料隔夜至一個月期拆息均可能輕微高於同年期的美元拆息。



他提醒市民在港息更波動的情況下，更需要把握季結前的時機，趁拆息升勢蔓延至存款息率時敍做定期存款，料6月底的港元定存息或衝高至2.5到3厘水平。



有中資銀行財資部主管指出，銀行拆借市場的參與者愈來愈多，尤其是中資銀行往往依賴內地母行的資金支持，一旦內地「水緊」，旋即觸發一窩蜂在市場上「撲水」的情況，加上市場預期銀行體系結餘不斷收縮，料今年每個季末的拆息均會輕易抽高至3到4厘水平。

金管局數據顯示，香港銀行近年的規模不斷擴張，包括存款、發債資金、拆借資金及資本等的負債總額，在今年3月底達23.59萬億元，較2010年底增加超過九成。



銀行家指出，中資銀行有集團季度報告的業績及考核要求，所以季結時會比外資銀行更追求規模，導致港元的拆息波動增加。



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