貿戰升級：特朗普已「起床」　立即反駁「假新聞」

美國總統特朗普社交媒體Twitter帳戶在靜止多個小時後，最新再次留言，意味他已「起床」，並連發4則留言駁斥「假新聞」。事緣早前有美國媒體批評，特朗普今次與墨西哥達成協議無甚特別，質疑是找「下台階」而已。



特朗普點名說：「《紐約時報》又一次作出錯誤報道。在我們與墨西哥簽署協議之前，一直試圖獲取其中一些邊境行動，與其他前任政府一樣，但他們無法獲得或完全獲得這些行動，直至我們與墨西哥簽了協議！」



「此外，多年來墨西哥沒有在邊境問題上與我們合作，現在我完全有信心，特別是在昨天(6月8日)與墨西哥總統談話後，他們將非常合作，並希望把工作做好。」



「重要的是，有些事昨天(6月8日)新聞稿中沒有提及，特別是有一項協議！這將在適當的時候公布。現在墨西哥和美國之間將有很多合作，這種合作是過去幾十年來都不存在。」



「不過，如果出現變數，我們總是可以返回之前對我們非常有利可圖的關稅，但我不相信將要實施。《紐約時報》及《CNN》將盡一切可能看到我們國家失敗！他們是真正人民敵人！」

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