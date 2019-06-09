傳當局加緊調控　內房企5月融資額逾兩年最少

近日市場傳出內地房地產公司融資或再收緊，市場數據顯示，85家中港上市內房企業五月份融資總額錄2017年2月以來新低，分別按年及按月下降40.8%及54.3%，亦為連續兩個月下跌。分析相信，因不少房企上半年增加投資，令土地溢價率提高，促進當局收緊融資調控市場。



彭博社早前報道，針對部分內地地產開發商今年在土地競投過程中較激進，內地監管機構或將收緊相關企業境內公開市場的融資審批，當中包括人民幣債券及資產證券化(ABS)等融資產品的發行。



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按克而瑞研究中心房地產研究中心數據，85家中港上市房企的五月融資總額為508.16億元人民幣(下同)，為繼2017年2月錄得僅400億元以來的新低；當中，境外發債比例由4月時的74%，降至35%。《東網》統計亦顯示，5月份在港上市內房中，只有佳兆業集團（01638）及易居企業(02048)發行美元債，涉及合共僅5億美元，較4月份本港上市內房企業發債總額54.3億美元明顯減少。



同策研究院的數據亦反映類似情況，該院所監測的40家中港上市房企5月份融資額繼續大幅下滑，錄得367.99億元，分別按年及按月下降52.07%及18%。



●叫停發債 收緊抽水

該院首席分析師張宏偉表示，今年5月整體融資額下滑，主要由於公司債按月銳減79%；去年5月也出現類似情況，整體融資額按月減少逾四成，公司債更大幅度按月下跌87%。去年5月過後融資環境不斷收緊，直到去年第四季度才開始略有放鬆。他認為，今次部分發債可能被叫停，是源於3、4月份土地市場熾熱，當局若不加以監管，難以防範風險，預計房企融資下半年將略有收緊。



●投地過熱 出招降溫

興業研究指出，今年內地100個主要城市土地成交溢價率，由1月份的9.39%升至4月份的23.15%，預期為讓土地市場降溫，融資政策會收緊，並估計收緊後企業融資成本上行，對土地成交價格影響較大，成交總量明顯下滑的可能性則相對較小。



另外，內媒引述消息人士指，近日監管部門及銀行均對審批房企融資競投「地王」嚴格監管。不過，易居董事局主席周忻就表示，今年出現的大部分「地王」其實都算不上是地王，「很多成交價才幾個億」，指出正因為總額細而吸引房企去高溢價競拍。他認為，在中美貿易戰、科技戰，及未來可能發生金融戰、貨幣戰背景下，房地產行業必然要平穩發展，才可有助穩住經濟。

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