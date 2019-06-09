【專訪】德信中國負債比率大減　冀維持在八成水平

今年2月上市的德信中國(02019)，去年度淨資本負債比率為67.6%，按年減少超過二百個百分點。董事長胡一平稱，現在負債水平比較合理，未來希望控制在八成左右。



胡氏指出，集團上市後融資成本已見明顯下降，例如境內項目開發貸款方面，以往借款利率為基準利率上浮至少兩成或以上，取得上市地位後息率一般已降至基準利率水平，未來會持續開拓其他融資方式。



●今年銷售目標430億

他又表示，集團今年合約銷售目標約430億元人民幣(下同)，認為每個階段發展都應根據當時市況作相應調整，目前而言不會盲目追求規模及排名。



他指出，截至5月中旬集團銷售額錄得約170億元，對達成目標有信心。集團過往主要在浙江省發展，現時布局覆蓋至長三角地區。執行董事兼總裁費忠敏稱，集團未來在三、四線城市的土地儲備將持續減少，至約兩成至兩成半，預期未來城鎮化發展下城市或將以都市圈劃分，除布局南京、武漢、廣州、成都等核心城市外，也看好個別強二、三線城市。他透露，每年購地預算為銷售回款約一半，今年上半年已用約80億元。



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