人民幣點走？易綱最新表態：保持基本穩定

外國傳媒報道，中國人民銀行行長易綱在日本舉行的二十國集團(G20)財長和央行行長會議上表示，中國央行將繼續深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



他又指，中國經濟運行穩中有進，經濟基本面良好，人民銀行將保持廣義貨幣和社會融資規模存量增速與名義國內生產總值(GDP)增速基本匹配。



他在上周五(6月7日)出席G20會議前接受外國媒體訪問，被問及匯率是否有紅線時，他回應指，不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要。



外界將「不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要」解讀為「或不會保7」。

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