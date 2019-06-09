科技商機：人造奶、人造肉爆紅後　輪到人造雞蛋白？

外媒報道，繼近期市場上爆紅的人造肉，以至人造奶外，人造雞蛋也乘勢來襲？據美國農業部數據顯示，全美人均年消耗雞蛋近280隻。看起來好像沒甚麼。但全世界一年消耗的雞蛋近一萬億隻！



Clara Foods是世界上第一家生產人造雞蛋白（animal-free）的公司。公司的三位創始人在實驗室裏日夜研究，最後發現可以利用酵母DNA這個毫不起眼的小東西，凝造成傳說中只有雞才能產出的雞蛋白。



該公司首先要解決雞蛋白的短缺問題，其次它節省養雞所需耗費的大量土地和水資源，減少了二氧化碳等溫室氣體的排放，完美解決了資源浪費問題，更從源頭上消滅了禽流感。



該公司日前宣布完成B輪融資(金額未公開)，由全球原料解決方案領導者Ingredion領投。



Clara Foods與財富500強企業意麵品牌Barilla簽訂合同，專為其供給人造雞蛋白。Barilla佔據意大利45%、美國25%的市場份額！



本次B輪融資將加快世界上第一個人造蛋白機構的商業化進程，用於研發及拓寬產品路線。Clara Foods也將用這筆錢招兵買馬，並提高自動化更迅速地推出新產品。



創始人兼首席執行官Arturo Elizondo）說：「我們認為與Ingredion的合作意義非凡，我們的產品有望被分銷到全球各地，我們期待著共同改變行業現狀，開啟大規模生產人造蛋白的時代。」

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