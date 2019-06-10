古勝：中海油睇位追沽

港股上周反彈乏力，27,000點確認失守後，市場信心進一步轉弱。見到上周四長周末前交易日，中國公布發出5G商用牌照，5G股竟然集體散水。當炒的板塊都咁短癮，其他的就更加不用看了。



上周傳來中俄加強合作，好明顯是對美國打壓的一個回應。國際關係進入「多事之秋」，如今老古最擔心的是，美國會將搞事目標放在港、台。一旦香港成為政治市的主角，會唔會令港股萬劫不復，老古唔敢多想。如今只有盡量增持現金，睇月底兩國元首可能會面，談判會唔會有轉彎餘地。



到底以後中俄一個陣線，美國一個陣線，對投資有咩影響。首先，國際關係自然會容易起衝突，其他國家埋邊個堆，國與國之間大大小小的事情皆連繫到不同陣線的利益，投資市場真係無日安寧。其次是，兩個陣營，互不依靠，變成全球經濟發展都出了兩條路來。



好似5G，好可能以後發展會係中俄一個制式，美國一個制式，其他國家就視乎成本或政治取向行事。如是者，一來個餅本來做大做強，如今要一開二；二來兩個制式技術唔兼容，唔會有原先估計咁大的發展，應用程式分分鐘都要有兩套，勞民傷財。最終兩大制式會係大吃細，但邊個係大，美國好明顯唔係十拿九穩的。



見到呢啲政治市，真係頭到暈，皆因基本因素、技術分析的預測性都唔多用得着，方向係取決於大國的意向。缸邊友又唔係侵侵肚裏面條蟲，自然會覺得迷失方向。暫時而言，恒指失守27,000點後反彈乏力，且現貨沽壓未消，後市再繼續尋底機會甚高，下一個較大支持位維持睇26,000點，再落都無謂估；反彈兩級阻力在27,000點及27,300點。橫睇豎睇，真係揸唔落手。



國際油價持續向下，三桶油當災。其中，中石化(00386)及中國石油(00857)股價已先後破底，反而中海油(00883)股價相對偏強。之不過，其實中海油與油價敏感度係最高，若然油價睇落，中海油可以考慮加沽。



觀中海油股價走勢，由4月初15元水平，反覆回落至近日低位一度低見11.92元。押注油價再落，中海油要補跌，呢浪可能要落到11元先至識停。



順帶提一提隻港鐵公司(00066)，上周表現強於大市，畢竟在港的鐵路運輸業務受外圍動盪影響較微兼有利潤保證，且樓價高企，其鐵路上蓋物業發展項目有價，故能吸引資金進駐避險。短線若能衝穿50元大關，會有爆發力，可能好快見52元水平，穿46.5元止蝕。



東方產經專欄作者 古勝

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