東方日報B2：居屋未補價癲嗌近千萬？

居屋未補價第二市場樓價急升，一眾業主更為心雄，紛紛以直撲千萬元的天價放盤。旺角富榮花園一個三房單位，叫價高達918萬元，挑戰全港同類物業最貴，較該屋苑高位，還多出106萬元或約13%。而近期錄得逾800萬元創紀錄成交價的黃竹坑雅濤閣，有放售單位叫價已達900萬元。



本報揀選15個買賣交投活躍，以及可承做最高九成半按揭的居屋作統計，發現有10個或近70%的最高放盤叫價，較同項目最高成交價，再高超過10%。居屋第二市場盤源長期缺貨，樓價難免高企，如該批屋苑目前放盤量合共約275個，僅佔單位總數約0.57%。



上述叫價逾九球的最貴放盤單位，為富榮花園一個實用面積592方呎三房單位，每方呎意向價15,507元，該盤未補價市場最高做價，都只是812萬元。世紀21家天下黎振傑指出，項目三房樓價去年最低價曾跌至550萬元，近期成交已彈升至逾800萬元，升幅達47.6%。目前有約10個單位放售，即使是實用面積431方呎兩房細單位，放盤價亦達620萬元。



雅濤閣近月樓價節節上揚，樓價一個月內4度破頂。中原吳景新稱，屋苑樓齡較同區其他屋苑新，加上居住環境較靜，故特別受追捧，放盤被快速消化，至今僅餘約10個。開價最高為1座低層戶，望遊艇會海景，以實用面積577方呎計，呎價15,598元。項目去年初三房最低僅售590萬元，剛錄破紀錄價808萬元，期內樓價升近37%。



而屬港鐵沿線藍田鯉安苑，一個D座中層實用面積650方呎單位，開價最高達880萬元，呎價約13,538元，較紀錄755萬元，高逾120萬元。世紀21聯誠謝寶昭指，該盤現只有15個放盤。



相比之下，新界居屋較為低水，業主叫價就更為進取。屯門龍門居已有放盤開價達600萬元，比最高紀錄505萬元，再高約18.8%。祥益胡志偉稱，由於該盤入場門檻低，屬區內少有仍在擔保期屋苑，加上樓價與市區有距離，所以業主叫價進取。目前屋苑放盤量約20個。此外，天水圍天頌苑有多達55個放盤，最高叫價560萬元，亦比最高售價高出逾16%。



不過，有個別未補價居屋單位叫價仍較高位低，原因是放盤太少，不少該類單位業主都是用家，較少意欲放售自住物業。宏智物業梁志青透露，居屋樓王筲箕灣東旭苑，項目僅7個買賣盤，其中三房戶極低層戶，實用面積650方呎，叫價都達848萬元，不過對上最高價成交是極高層海景戶，易手價達893萬元，至今仍是全港同類最高。



對於第二市場天價放盤，資深投資者吳龍飛亦感十分誇張，他指，如果未補價單位都要貼近千萬元，若補價之後居屋價值已經相等於豪宅，但是就因為該批買家對單位有需求，故市場偶爾亦錄該類癲價成交。但隨着股市波動，估計該類業主叫價將會回軟。

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