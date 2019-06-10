沈振盈：港股再下跌空間仍大

5月份港股大幅下跌，上周在走勢上仍未有起色，每況愈下，逐步下試低位。恒指下破250天線已逾三周，上周更失守27,000點關口，形勢確實令人憂慮。市場上的負面因素繼續發酵，中美貿易戰難見和解的機會，全球經濟下滑的迹象愈來愈明顯。以現時港股的估值及股價水平，只反映了部分負面情況，再向下跌的空間仍然頗大。



以6月初的開局情況判斷，本月份港股將會大上大落，皆因月內有兩個重要的日子，就是6月20日的聯儲局議息會議，及6月28日展開的G20會議。此兩個日子對股市影響尤為重大，皆因涉及美國往後的利率政策，以及中美貿易戰有否轉機。



若以玄學的角度，本周的日子偏向不利股市居多，投資者宜小心部署，恒指的波幅或有機會要再跌一級。



本周每日的股市走勢預測：

周一(戊寅日)：天干屬土地支屬木，木剋土之局，市況有震盪，反覆向下。

周二(己卯日)：天干屬土地支屬木，木剋土之局，餘震未了。

周三(庚辰日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，略作反彈。

周四(辛巳日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，先高後低，下午走弱。

周五(壬午日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，反覆震盪。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm