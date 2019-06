鄔必偉：網約車唔似係一門好生意

5月30日,召車應用程式Uber發布上市首份季報。2019年度首季累計出行次數15.5億次,同比增長36%,平台月度活躍用戶0.93億個,同比增長33%;總訂單額146.5億美元,同比增長34%,營收30.99億美元,同比增長20%;經營虧損10.3億美元,同比擴大1.2倍,淨虧損10.1億美元,去年同期則錄得盈利37.5億美元。



有一點要解釋,去年一季度Uber因為剝離業務給Grab、Yandex獲得大量剝離收益(Gain on divestiture),導致當季淨利潤高達37.5億美元。如果看經營利潤,2019年度首季虧損10.3億美元,去年同期虧損4.8億美元,虧損擴大超一倍。不過,總體上,2019年度首季訂單總額、營收和淨虧損落在公司之前IPO時給出的區間上限,所以業績大致符合預期。



雖然業績符合預期,但Uber面臨的問題也很突出,並且這些問題導致網約車目前並不是一門好生意。



首先,用戶增長放緩。分業務看,Uber營收有三大來源,分別是網約車、外賣和貨運。19年度首季網約車營收23.7億美元,佔比高達77%,但增幅僅9%,外賣增速高達89%,但體量小對整體作用不大,貨運服務甚至都開始下滑了。很明顯,網約車是公司核心業務,但不管同比還是按季看,增速都在放緩,這也是市場最關心的。



總訂單額是衡量使用者在Uber上消費的關鍵指標,也是營收來源。公司營收等於總訂單額(Gross Booking)乘以轉換率(Take rate)。排除貨運,單看網約車和外賣業務,19年度首季核心平台總訂單額145億美元,同比增長34%,可以看到這個增速指標是逐季下滑的。如果按季與18年度第四季比較,網約車基本停滯,增量都來自外賣。這對於一家定位全球交通平台、新型運輸和物流市場創造者的公司來講,市場很難接受的。



再看總訂單額計算,總訂單額等於月度活躍平台用戶(MAPC)乘以月度活躍平台用戶每名旅程數目(Trips per MAPC)乘用每程總訂單額(Gross Bookings per trip),即總訂單額等於平台月度活躍用戶每月出行次數,再乘平均出行訂單額,所以不管哪個變數增長,都會推動總訂單額,但現在的情況是後兩個變數都進入穩態,所以如果MAPC也停止增長,總訂單額也將停滯。



針對大家關注的,如何繼續推動網約車MAPC增長,管理層提出三點。首先是網約車正在從城市中心向郊區擴散、千禧一代對購車比例低、公司正加大在德國、日本、意大利等多個國家的營運,這些最終會帶來網約車用戶20%的增長。在全球範圍,網約車市場肯定還沒飽和,但在眾多對手像Lyft、滴滴等的競爭下,未來能維持怎樣的用戶增長也是不確定的。



其次是「完美模式」下的持續虧損。除使用者問題,網約車的商業模式其實也有缺陷。不管是內地的滴滴,還是Uber、Lyft,高收入、高營運費用、持續經營虧損,都是這類網約車巨頭共同面臨的困境。到底是甚麼導致這種窘境?



Uber在招股書中描繪了關於網約車完美的商業模式:提供網約車服務,為乘客提供更少等待時間、低價乘車服務,吸引更多的乘客和訂單,更多司機加入。這個模式看起來一環扣一環,無懈可擊,但是事實卻不是這樣。



根據行業特徵,網約車服務有個轉化率指標,轉化率(Take Rate)等於核心平台經調整後淨收入(Core Platform Adjusted Net Revenue)除以核心平台總訂單額(Core Platform Gross Booking)。司機分成對轉化率有極大影響,為了搶佔計程車市場、充分調動司機積極性和為乘客提供極具誘惑的打車價格,Uber必須盡可能多補貼司機,這是最大一筆開支。低打車費用限制總訂單額,司機收入提升則擴大司機盈利(Driver Earnings),最終壓縮平台利潤,這是Uber與同業持續虧損的根源。



由於目前網約車公司眾多,激烈競爭決定大家繼續燒錢補貼司機和用戶,在這樣的環境下,短期很難有盈利。未來如果有少數幾家能跑出來,那也是很長的過程。



總的來說,本人不看好Uber、滴滴的投資機會。這些公司雖然宣稱利用模式創新、技術創新衝擊傳統運輸業,但自身實質並沒有形成良好壁壘,僅僅依靠簡單粗暴的價格戰搶佔市場。低技術門檻也導致要是資本有興趣,就可以再造一個強有力對手,Lyft就是例子。管理層在電話會中向同行喊話停止價格戰,但對手會滿足目前佔據的份額嗎,這是個疑問。



富途控股金融及企業服務總裁 鄔必偉(作者為註冊持牌人,並無持有上述股票)

