羅尚沛：「全球掀降息潮」似一廂情願

進入6月份，全球降息浪潮未曾展開就先行興奮，率先開始降息的是澳洲，澳央行宣布降息25個基點至1.25%歷史低點，這也是最近三年來首次降息。雖然澳洲的降息對全球理應沒太大的參考性，對資本市場影響也不大，但配合每當美聯儲主席鮑威爾講話，市場都必定解讀為暗示美國減息的信號，降息潮彷彿成為事實。



其實，鮑威爾上周只是說將採取恰當措施維持經濟持續擴張，和罕有地警告長期利率偏低的風險和危害，不知為何其談話竟被認為是美聯儲即將降息的前奏。



然後歐洲央行沒有減息，也沒有變動量寬，但也可解讀成歐元區貨幣市場定價顯示，年底前降息10個基點的可能性已提高到50%以上。年底歐洲央行總裁德拉吉的任期將屆滿，接任人選未有大熱，但鷹派上台機會一半一半，不知為何利率市場不反映這個因素。



至於中國會不會減息，上星期三人民銀行意外地利用公開市場操作，淨回籠2,100億元人民幣，連同之後MLF到期贖回，將有高達9,930億元資金缺口。這是人行刻意調節市場流動性，為之後降準做準備，還是繼續迴避降準，利用SLF和TMLF兩個短期工具來做緩衝。筆者當然想不透比海底針還難捉摸的人行心，但如若外圍也着手減息，美債息率更是一跌再跌，此時降準甚至減息也非「沒面子」的行動吧。



問題是，外圍減息潮好像只是一廂情願的看法，以中國目前的情況來看，減息的資金流動性幫助可能只是短暫，相信人行利用MLF和降準的機會較大，除非全球降息潮真的得到確認。



就算真的減息，在「熊市思維」主導下的A股反應都非常短暫，甚至會認為是經濟不好了才降息。目前人行的貨幣政策如履薄冰，動作過激或過慢，都會被解讀成為經濟危機，正如上周本專欄所言，在G20前人民幣仍是風吹草動。



本周港股和A股仍會有小幅反彈的空間，但月底前恒生指數跌穿26,700，A股跌穿2,830點這個重要支持的概率仍大。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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