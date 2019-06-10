周樂樂：經濟效率降 衰退壓力增

即使證監會易主席親自喊話護盤，近一周大市依然跌勢不止。一周累計，上證50指數跌1.78%、滬深300指數跌2.71%、滬綜指跌2.98%、深成指跌4.72%、中小板綜指跌5.57%、創業板綜指跌6.1%。其中，創業板等指數已創本輪調整新低。板塊方面，再次全軍覆沒，跌幅最小的五大板塊為銀行、通信、公共事業、有色金屬、房地產；跌幅最大五大板塊為醫藥生物、國防軍工、電腦、化工、輕工製造。



消息面上，貿易戰依然是當前最大的變量。從中美雙方的輿論戰和外交戰看，仍向着全面對抗的方向惡化。中美發布白皮書，互相指摘對方為談判失敗的責任方。口水戰外，軍事和外交場的角力密集進行。中俄已經把外交關係升級為「新時代全面戰略協作夥伴關係」，並聲明「堅定維護全球和地區戰略穩定」。美國方面，特朗普先後出訪日本和英國。自貿易戰與科技戰啟動後，中美雙方進入盟友爭奪戰階段，為下一步博弈謀劃。



受貿易戰影響，全球經濟仍在迅速惡化。摩根大通全球製造業PMI在5月份已經跌到49.8，不僅跌破榮枯線，還低於上輪周期的低點，距離歐債危機創造的低點已經不遠了。由於全球經濟迅速惡化，經濟危機擔憂急劇上升。台灣地區國民黨黨內初選候選人郭台銘甚至警告新一輪金融危機將在短期內發生。受貿易戰影響，全球供應鏈割裂與重構正在進行，比如越南今年一季度對美國出口大幅增加40.2%。在人為設置關稅障礙的影響下，全球生產要素重構必定降低經濟效率，並不可避免帶來衰退壓力。



隨着全球衰退的加劇，全球央行已嚴陣以待，新一輪貨幣寬鬆周期呼之欲出。上周美聯儲主席鮑威爾暗示降息。歐央行、俄羅斯央行轉為鴿派；澳洲、印度則已經降息，預計未來將有更多央行宣布降息。內地方面，隨着一季度春季躁動的過去，宏觀經濟又重回低迷期，近期政策已重回「六穩」框架。上周五，發改委再次發文刺激消費，聚焦汽車、家電、消費電子產品領域，增強市場消費活力。



自去年以來，中美貿易戰已經成為全球經濟增長的最大拖累因素。然而，當前仍向惡化的方向演進，新冷戰若隱若現。到底是僅想平衡貿易逆差還是想發動遏制中國崛起的新冷戰，仍然取決於美國的戰略決策。若美國仍執迷不悟，執意打壓，中國只能迎難而上，做好萬全準備，發揮自力更生精神，強化科技自立，團結一切可以團結的國家，於危難中前行。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm