鄺民彬：市場避險情緒稍緩和

中美貿易戰未有軟化迹象，市場亦未敢對兩國於G20峰能會達成協議抱有太大期望。由於貿易戰對環球經濟的影響陸續浮現，除非中美關係於短期內明顯改善，否則將為企業盈利及投資氣氛繼續帶來負面影響。



另外，聯儲局主席鮑威爾表示當局將採取適當措施，以維持經濟擴張，令市場對美國減息的預期升溫。而根據利率期貨顯示，年內減息的機會率近99%，而下月的減息機會亦近70%。雖然減息消息有利刺激市場短線表現，不過亦反映投資者對美國經濟衰退的憂慮有增無減，而且資金繼續流入美債避險，料將限於股票市場表現。



根據中國汽車流通協會的數據顯示，5月的汽車經銷商庫存預警指數為54%，雖然環比減少7個百分點，但同比看仍升0.3個百分點，並繼續處於警戒線之上。事實上，5月指數下滑主要由於經銷商加大力度清理「國五」庫存所致，同時亦具「五一」 長假期配合，令到數據錄得按月回落。不過，由於在春季時的各大車展中已預先透支了一定的購買力，加上當局亦預測6月汽車市場需求較5月份將有所下滑，在庫存問題持續以及經濟增速放緩，將利淡消費意欲，料汽車行業仍需面臨較大挑戰。



大市方面，雖然恒指的10天及20天線已先後跌穿250天線，不過其MACD有好轉迹象，而恒指波幅指數亦見回落，反映市場避險情緒有所緩和。另外，恒指的14天RSI亦持續處於超賣區域，短線或具反彈潛力。不過目前大市仍以消息面主導，加上資金以短線操作為主，將限制彈升幅度，料20天線(約27,530點)將為主要阻力位，支持位則於26,500點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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