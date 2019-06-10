陳政深：大市短期動力欠奉宜觀望

港股上周四走俏，惟整體成交進一步下跌至不足七百億元，加上恒指始終未能重上27,000點，意味此整數關口已確認支持變阻力，後市必須有更大的動能方有機會再次突破，令「六絕」味道更加濃厚。港股有否機會出現「七翻身」，要視乎環球的投資氣氛有否改善，而要審視氣氛，投資者應密切注視美國國債息率、日圓走勢、港股資金流向等指標。



不過，觀乎中國商務部表明，假如美國一意孤行升級貿易摩擦，中國將奉陪到底的言論，環球投資者對中美兩國關係持續轉差的憂慮，暫時難以在未來一、兩個星期消除，如此一來，恒指仍有不小的概率下試26,200點的技術支持，目前所盼者，為上述水平不致跌穿，從而為仍有機會出現的「七翻身」提供基礎。



選股方面，市場取向明顯保守，現時投資者暫不宜單以概念或國策作選股準則，事關由於動能不足，在逆市之下，概念股份的炒作往往短暫，亦難以留住資金。目前投資者宜以估值及基本因素等考慮為依歸。



上周，日式放題食品「大喜屋」上載初步招股文件，資料顯示，其最大賣點為其純利率達11%，但此數據按年錄得大幅上升，未來能否持續增長仍是問號，畢竟餐飲業的經營環境並不容易，投資者宜審視其估值再行考慮。



反而其同業大快活(00052)卻有留意價值，目前大快活市盈率約16倍，息率逾5厘，相較龍頭大家樂(00341)的25倍，以及派息穩定性，大快活實較為可取。兩股走勢亦都反映一切，大家樂暫仍受制於20.1元的阻力位，而大快活卻剛突破27.8元的四頂阻力區，逆市之下值得注視。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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