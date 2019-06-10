盧志威：偉能受惠東南亞基建提升

經歷五窮之後，港股雖然未能展開絕地反擊，總算是企穩了現水平，尤其是先行下跌的中資股，無論是因阿爺力托，還是市場力量自然調節，短期內都跌不下去，而如果要組織一個大型反彈，又需要利好因素配合，所以暫時膠着的機會最大。雖然各樣宏觀指標，都指向下行趨勢，但是中途亦會出現反覆回升，大部分的股票缺乏表現，小部分的股票也能靠自身努力，獲得優於市場的回報，所以未來一段日子，如果氣氛不算太差，是應該努力選股。



其中偉能集團(01608)，主要從事分布式發電業務，客戶主是東南亞國家，分布式發電可以填補電力高峰時期缺口，而且跟傳統電廠相比，靈活性更高，可以隨時增加電力供應，而東南亞國家面對龐大的電力需求，低資本投入的分布式發電業務，能夠獲得很大的機會。



公司目前約有八成收入來自新興市場，所以收入增長過去幾年平均也有三成，2018年股東應佔溢利下跌35.7%至2.13億元，主要由於2017年錄得一項重大衍生金融工具公平值收益及融資成本增加所致，如果以未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤(EBITDA)去計算，實際影響沒有那麼巨大。如果來年一次性影響減低，業績應該會好轉，現時股價較高位下跌近四成多，是有值博空間，博業績回升，風險是目前中小型股不受市場青睞，有機會估值長期低估。但股票長期是跟基本因素的，只要業績一路交出功課，最終一定會反映價值。



「一帶一路」是中國的國策，由於東南亞大部分國家基建落後，供電不穩，是工業難以發展的主因，偉能可說是少數香港上市公司，能直接受惠基建升級的概念。



股評人 盧志威

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