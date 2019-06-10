時富：領展攻守兼備睇102元

領展(00823)去年度業績整體符合預期。每基金單位分派2.712元，按年升8.6%，若計及已收購、出售或新營運資產，收益及物業收入淨額分別按年升0.1%及0.3%。截至今年3月底，物業組合的租用率維持於97.1%水平，年內的續租租金調整率為22.5%。



零售組合以日用品為主，防守性強。領展旗下的零售物業近七成位於公共屋邨的商場，業務防禦能力較強，屋邨商場承租商戶經營的生意一般都與必需品有關，受宏觀經濟下滑之影響較低。另外，領展物業組合中香港佔91%，內地佔9%，早前亦為內地投資比例設上限，為資產總值的20%，人民幣貶值所造成的匯兌損失較少。



另外，中美貿易糾紛僵持不下，美國長短債息差倒掛，預示經濟增長動力減弱，聯儲局副主席克拉里達近期指如往後的數據顯示通脹持續低於2%目標，或是顯示全球經濟及金融發展有重大下行風險，或會導致儲局改變其立場，市場憧憬聯儲局減息，相信資金將流入收入穩定、具防守性的收息股，為領展股價帶來支持。



我們預料每基金單位分派料有可觀增長。領展一直透過翻新舊商場、出售舊資產以及購置優質項目，長遠有利物業租用率及月租收入，達致資產淨值提升。預期2019至2021年每基金單位分派增幅將重新回升至10%以上，主要是基於十多個新項目陸續落成，估計旺角新商場T.O.P、牛頭角海濱匯寫字樓項目、北京的購物中心京通羅斯福廣場及深圳怡景中心城可為收入增長帶來動力。而憑藉優越管理能力，將帶來額外租金收入。另外亦因為領展通過出售商場後所得現金增多。



截至明年3月底止本財年，領展有計劃回購約6,000萬個基金單位，回購對股價有支持作用。我們給予「買入」評級，目標價102元。



時富金融研究部

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