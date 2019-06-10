郭家耀：人行或減息　勢損內銀股收入

國務院日前發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，表示中美經貿關係屬兩國人民根本利益，事關世界繁榮與穩定。兩國建交以來，雙邊經貿關係持續發展，合作領域不斷拓寬，合作水平不斷提高，形成了高度互補、利益交融的互利共贏關係，不僅兩國受益，而且惠及全球。



白皮書亦指，新一屆美國政府上任以來，以加徵關稅等手段相威脅，頻頻挑起與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦。針對美國政府單方面發起的中美經貿摩擦，中國不得不採取有力應對措施，堅決捍衞國家和人民利益。同時，中國始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場，與美國開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。



另一方面，中國商務部將建立不可靠實體清單制度，根據相關法律法規，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單，具體措施將於近期公布。中方近日較為強硬回應，反映中美貿易談判難以於6月底前達成協議，貿易戰對環球經濟影響將會陸續浮現。



世界銀行日前發表全球展望報告，將2019年全球經濟增長預測下調0.3個百分點至2.6%，主要由於貿易和投資跌幅較預期大，今年貿易增速預測調低1個百分點至2.6%。世銀亦預料中國經濟增長今年維持6.2%，2020年下調0.1個百分點至6.1%。



環球經濟放緩，市場憂慮貿易戰持續，各國央行開始放寬貨幣政策，部分更已啟動減息，近日有投行建議人行效法，降低政策利率，減輕實體經濟融資成本。在目前形勢複雜下，內地下半年減息機會不能抹煞，對內銀息差收入將有影響，內房行業則可望受惠。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm