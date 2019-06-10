【名家筆陣】吳小平：挖掘內需提振實業

今年以來，筆者不少朋友和讀者，都曾一次或多次前往越南西貢，找中國銀行填表開戶，找越南分析師幫忙在股市尋寶。雖然越南股市的交易規則、資金出入方式與大陸有異，但這阻擋不了部分中國資金尋找更好回報的衝動。是的，中國雖然依然是購買力平價下的全球第一經濟體，但長期經濟增長潛力已經存疑。



大陸經濟，始終是一個在中央緊密調控下的地方GDP競爭主義集合體。這種集合體，曾經借助較為寬鬆的國際貿易環境及高效的集中管理體制，贏得了過去十幾年全球經濟增長競爭領先者的桂冠。問題是，在當前與首要貿易對手的嚴重關稅摩擦中，在外需前景面臨重大不確定關口時，大陸當局不能做甚麼，應該做甚麼？是否應當進行大規模經濟刺激？



對於這個議題，IMF(國際貨幣基金組織)的看法較為淡然。在結束對中國2019年第四條款磋商訪問後，該組織宣布將2019年和2020年中國經濟增長預期調降為6.2%和6%，較四月預測均下調了0.1個百分點，主要原因是風險增長，不利模型計算。不過，IMF認為，大陸毋須進一步放鬆政策，而應該提高匯率的靈活性。



IMF真是隔岸觀火不操心。當天聽聞這個消息，筆者曾立刻撰文，認為在這個大是大非的政策議題上，IMF大錯特錯，謬以千里！



與IMF建議相反，中國絕不可以在匯率上放鬆一點警惕，同時更應提早在刺激國內需求釋放上部署重大政策，無論是在貨幣、財政、產業還是外貿方面。



首先，中國對美元匯率絕不可以有絲毫放鬆。目前坊間有風聲放出，認為中國毋須堅守對美元七算的匯率底線，適當後退，有利於出口。這樣做，在當前關稅大戰的背景下極不明智：你正在努力從一場艱難的加稅輪盤中脫身，還想被對方財政部扣上一頂操縱匯率走軟的大帽子？對國內居民，這一彈性信號也非常負面。正如股市有所謂擊破整數關口大挫士氣的說法，匯率更是如此，其連鎖反應必將嚴重削弱大陸居民信心，造成負面迴圈更加威脅匯率的後續穩定，也不利於目前正在考慮根據核心指數權重進入大陸資本市場的外國資金。



與此同時，大陸果然提前出手，在端午節前一日，中國股市交易時段剛剛結束，香港股市仍在交易中時，大陸就宣告推出一項規模巨大的產業振興(刺激)政策，即《推動重點消費品更新升級暢通資源迴圈利用實施方案(2019-2020年)》。顯然，在政策備選上，房地產雖然規模第一，但負面效果太重，已從名單上長期刪除；而新政策，選擇了三個重大突破口：新能源汽車、智能家居家電和5G手機，輔以大力提升迴圈利用。



這三個行業潛在規模均在數千億至數萬億元人民幣(下同)之間，體量夠大，而又是純消費領域，有利於實業振興，而不會發生類似房地產阻礙實業發展的各種長中短弊端。假設2020年新能源車均價每輛20萬元，銷售200萬輛，產值將突破4,000億元，而其中僅電池一項，2020年內地106GWh的裝機需求，就將新增1,500億元的銷售。面對外部重大不確定性，最可靠的就是反覆、持續、充分挖掘內需，讓長期被房地產壓制的民間消費釋放出來，穩固國內實業的生產及就業。



另外，還有一個值得所有大陸或香港讀者重視的機會，就是大陸原油能源自主大策下的油田服務及壓裂設備商機。目前，大陸原油對外依存度高達71%，伊朗禁運政策甚至讓中石化(00386)前董事長傅成玉發出「短期石油斷供」的驚呼。中國實質是一個貧油國，但展望未來，外部採購雖不會放鬆，大陸仍必將不計成本的加強本土石油、天然氣自給水準，應高度重視這裏的商機和股市主題及個股機會，空間是巨大的，選擇是多樣性的。



吳小平

資深金融人士，曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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