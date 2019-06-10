鑫濤：美墨和解 日圓料重返110關

美國與墨西哥就阻止非法移民突然在周末期間達成協議，美國宣布取消原定今日向墨西哥貨品加徵關稅的措施一，換言之即是成功掃除了本周一大不明朗因素，肯定會利好本周環球股市的走勢。美國財長姆紐欽隨後表示，美國與墨西哥達成的協議，符合總統特朗普想解決美國南部邊境移民問題的目標，但特朗普仍會保留開徵關稅的權力，以防墨西哥無法兌現承諾。但筆者相信墨西哥無法兌現承諾的可能性極低，所以基本上狂人特朗普可能突然再次宣布向墨西哥加徵關稅的風險已可以忽略不理。



由於這個對市場極為正面的消息是在周末期間金融市場休息後公布，因此可以肯定今早開市後，美國股市必定承接上五的強勁勢頭進一步走高，至於具備避險功能的日圓將有極高機會轉為偏弱的走勢，短期內美元兌日圓料會重返110心理關口以上。



上周美元兌日圓在107.8至107.90間有強勁承接力，每次美元兌日圓下跌至此區域時也可作出有力反彈瞬間返回108關口以上，所以若持有美元兌日圓的好倉的短線投機者可以把止蝕位設在107.70以下。上周美元兌日圓在上方108.60有較強阻力，今早若能成功突破108.60並企穩之上，投資者可以採取順勢買入的策略，目標看升回110心理關口之上。



留意近期金融市場上的氣氛仍然是以悲觀的情緒主導着，但隨着市場開始預期美國聯儲局下半年宣布減息兩次的機會大增，加上美國與墨西哥的關稅問題亦已成功解決，所以筆者相信早前市場上所建立的龐大看淡股市後市的倉位將會作出空倉回補，而在補倉買盤及跟進買盤的推波助瀾下，本周環球股市的走勢即使因為技術上稍為超買而向下調整，相信整體走勢亦不會差不到哪裏去。



進取的投資者本周更可以順勢採取逢低買入美國股指期貨的策略。上周五納指期貨的走勢極為強勁，並成功以大陽燭顯著升穿20天線阻力(7,346點)，技術走勢反映本周納指期貨將繼續向好，稍後料會繼續挑戰7,500點心理關口及50天線重要阻力位(7,540點)。



資深市場人士 鑫濤

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