大健：缺乏信任　談判難有成果

現代管理學中，有一個流行學說是要善待員工，但若果遇着我這種對公司沒有甚麼信任的員工，可能只會浪費一片苦心。



最近我上班的公司也舉辦一些本意是向同事派發小心意，順帶讓同事們有機會接觸一下管理層的活動，大致是午飯後管理層輪流向同事派糖水。先撇開總有一些中層主管提醒下屬要「支持」自己的大老闆，謹記去排隊攞糖水，免得自己老闆比其他老闆冷場。



我是那些凡事向壞方向想的人，甫看見排隊人龍打了兩個蛇餅，二話不說借機掉頭走，心想若真的排隊等隨時花上20至30分鐘，屆時大老闆會問：「同事，你等咗幾耐呀？」難道我回答等了半個鐘？大老闆豈不會想，為何你能夠有閒來的半小時等我這碗糖水。



或者成件事都只是我小人之心，但相信有管理經驗的人都能體會到，雙方沒有信任的話往往是最棘手。又例如你看見不少討論或談判，若果雙方或其中一方缺乏信任，根本不會出現理性的討論，因為只會三句唔埋兩句就話，你這些措施根本沒有意思，因為你可以如何如何為所欲為。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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