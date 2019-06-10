【一圖睇晒】銀行推高息定存搶客　揀邊間最賺？

臨近半年結銀行爆發存款爭奪戰，以獲得大額資金「粉飾櫥窗」。本地大型銀行已率先調高定期存款利率，近日最少有多四家中小型銀行加入戰團。《東網》綜合了多間銀行最新港元定存優惠，一次過睇晒！(詳見附圖一)



●富邦快閃優惠見2.4厘

踏入6月份，銀行「搶錢」情況轉趨白熱化，中小型銀行資金成本較高，存款優惠相對進取。其中，富邦銀行(香港)爭奪短線資金最積極，上周五(7日)的高息快閃優惠，兩個月港元定存的年利率為2.35厘，三個月期更高達2.4厘，於市場上屬較高水平，但起存金額須達100萬元，門檻相對較高，而且有名額限制。



中國工商銀行(亞洲)攻勢亦猛烈，伺機推出98天及388天期定存優惠，年利率分別達2.25厘及2.45厘，但只限新客戶或升級客戶，並且需持有該行活期帳戶。值得留意的是，若敍做388天定期存款，到期日將為明年7月份，意味會錯失下一年的半年結高息定存期。



至於龍頭大行，根據滙豐銀行、恒生銀行(00011)、中國銀行(香港)(02388)及渣打銀行(香港)職員提供的資料，三個月至一年期定存的年利率介乎1.5厘至2.1厘之間。



綜觀四大行一年期定期存款，以恒生最進取，年利率達2.1厘，滙豐亦高見2厘，中銀及渣打則同為1.95厘。至於3及6個月期定存，以恒生提供的1.9厘及2.05厘穩佔四大行中最高息寶座。



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