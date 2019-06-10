基石藥業夥拜耳開展瑞戈非尼治癌臨床研究

基石藥業(02616)公布，公司與Bayer HealthCare LLC(拜耳)達成一項以中國為重點的全球臨床合作關係，雙方將評估公司旗下腫瘤免疫藥物PD-L1單抗CS1001聯合拜耳的口服多激酶抑制劑瑞戈非尼(以VEGFR、FGFR及CSF1R等為作用靶點)，在治療包括胃癌的多種癌症時的安全性、耐受性、藥代動力學特徵和抗腫瘤活性。



這也是雙方合作開展的首個全球概念驗證性臨床研究。基石藥業為此研究的發起者，拜耳將提供臨床試驗所需的瑞戈非尼。



目前，瑞戈非尼已經在90餘個國家獲批上市，用於治療轉移性結直腸癌和轉移性胃腸道間質瘤，商品名為拜萬戈(Stivarga®)，批准的國家包括美國、歐盟各國、中國和日本。此外，該產品還在80多個國家被批准作為晚期肝細胞癌的二線治療，其中也包括美國、日本、歐盟各國和中國。



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