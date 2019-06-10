【市前重點睇】道期升過百點　油價做好

●美匯指數跌至96.72水平，離岸人民幣(CNH)反覆企6.9445，港匯高見7.8403，圓匯見108.46，歐元高企1.1317，英鎊於1.272水平上落。金價失守1,340美元關，回落至1,334美元。油價升近1%，布油高見64.1美元，紐油企54.52美元。道指期貨漲逾百點。



●中國5月外匯儲備31,010億美元，預期30,900億美元，前值30,949.5億美元。

https://bit.ly/2MFfDP0



●美國財​​政部長姆紐欽在其社交媒體Twitter帳戶留言，表示與中國人民銀行行長易綱就貿易問題進行了「坦誠」和「建設性」的談話。



-易綱指出，貿易談判能否繼續，充滿不確定性和困難，如果貿易戰惡化，中國有足夠的政策應對空間，並暗示人民幣匯率沒有「紅線」。另稱，人行將繼續深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



-美國總統特朗普表示，將在G20峰會後決定是否進一步對約3,250億美元的中國商品加徵關稅。



-G20的財長和央行行長們警告，不斷升級的貿易和地緣政治緊張局勢，對全球經濟增長構成最大風險。



-【危機逼近】大摩︰倘中美談判破裂，港明年GDP恐零增長。 https://bit.ly/2WVmrMu



●美國無限期暫緩對墨西哥關稅措施。



-特朗普指墨西哥同意大量購買美國農產品，但墨西哥官員稱與美談判並未討論農業貿易。



●道指上周五(7日)收報25,983點，升263點或1.02%；標指收報2,873點，升29點或1.05%；納指收報7,742點，升126點或1.66%。全周計，道指、標指、納指分別累升4.71、4.41和3.88%。道指創自去年11月以來最好的全周表現。



-電召汽車平台Uber發生「大地震」，其營運總監Barney Harford與營銷總監Rebecca Messina齊宣布辭職。



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報27,236點，較港收市升270點。



●美國10年期國債孳息率上周五收報2.0809厘，跌3.65點子。



●【經濟數據】

-美國4月消費信貸增175億美元，超預期。



-減息升溫！美國5月非農職位僅增7.5萬個，遠遜預期。



●美國財長姆紐欽表示，沒有任何迹象顯示美國經濟可能會陷入衰退，經濟仍然是全球的亮光。



●紐約期油上周五收報每桶53.99美元，升1.4美元或2.7%。布蘭特期油收報每桶63.29美元，升1.62美元或2.63%。



-沙特阿拉伯石油大臣表示，在與俄羅斯舉行了會談之後，他「確定」OPEC+將把減產措施延長至今年下半年。



●紐約期金上周五收報每安士1,346.1美元，升3.4美元或0.3%，創2月20日以來收市新高，並已連升8日，創自2018年1月以來最長升勢。



●英國富時100指數上周五7,331點，升72點或0.99%；法國CAC指數收報5,364點，升85點或1.62%；德國DAX指數收報12,045點，升92點或0.77%。 https://bit.ly/2F13ddV



●報道指歐盟將警告企業，不要期望在英國無協議脫歐時獲得幫助。



●歐洲央行承諾更長時間維持低利率，預計維持利率不變至少到2020年上半年結束，比之前承諾的時間延長了6個月；行長德拉吉發出強硬措辭，稱將不惜採取措施支持歐元區經濟。



●韓媒：三星完成Galaxy Fold修復，下月重售。



●市傳內地房地產公司融資或再收緊，市場數據顯示，85家中港上市內房企業5月份融資總額錄2017年2月以來新低，分別按年及按月下降40.8及54.3%，亦為連續兩個月下跌。



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