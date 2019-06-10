日本首季GDP終值增長2.2%　符合預期

日本首季國內生產總值(GDP)終值按年增長2.2%，與預期相同，初值增長2.1%。終值按季增長0.6%，亦符合預期，初值升0.5%。至於首季名義GDP終值按季增長0.8%，與預期相同，前值0.8%。



另外，日本4月經常帳初值順差17,074億日圓，預期順差15,145億日圓，3月終值順差28,479億日圓。



4月份日本投資者淨沽出1.884萬億日圓法國國債，規模創紀錄新高；淨買入1.129萬億日圓美國國債；淨沽出2,320億日圓德國國債；淨沽出2,390億日圓英國國債。



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