【股民熱話】4隻相對強勢又穩袋4厘息的藍籌…

港股自5月以來最多唔見逾3,000點，成交每況愈下，一潭死水，缸邊友睇到心都實，只能減少短炒，泊住實力股避避風頭。



環顧藍籌股中，以上周四收市價計，股價尚處牛熊分界線(250日線)之上，而息率又有4厘樓上的，僅得4家，分別是電能實業(00006)、新世界發展(00017)、恒隆地產(00101)及交通銀行(03328)。



先講電能實業，對比同屬公用類股的中華煤氣(00003)，電能股價可謂相對失色，去年初由60元水平，反覆回落至10月低位見51元，今年以來股價最高只係見過56元。5月下旬以來，股價失守250日線後多天維持於其下，至上周四才見反彈，收報55.1元，升1%，並重返250日線(54.5元)之上。



由於電能的業務遍及澳洲、英國等地，雖然受中美貿易戰的影響相對細，但澳洲和英國經濟都有本身的問題，故股價還是缺乏一些動力。只是以現價計息率有5厘，相信仍可吸引好息之徒的目光。



新世界發展及恒隆地產的股價現時同處250日線之上，且息率分別有4厘和4.3厘。兩者股價由4月初高位回落均逾一成半，是次調整浪初步成功考驗250日線承接，技術上短線有留意價值，加上近期美國大吹減息之風，亦有利息口敏感的地產股回穩。只是，經濟景氣轉差以及樓價高位承壓，始終是風險因素，若對板塊景氣有保留，4厘息顯然難以打動你的心！



至於交通銀行，由於屬內銀股，部分因中美貿易戰而減持中資股的投資者而言，聽見就走頭。之不過，別忘記美國掀動貿易戰的其中一個目的，是要中國加快推動金融改革，開放市場，而中國官方亦一直強調開放市場的步伐未變。故此，交行這類早已引入滙豐控股(00005)作為戰略股東的內銀股，投資價值還是不能完全抹殺，再加上有5.4厘息護身，長情小股東應該經得起考驗！



東方產經專欄作者師哥

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