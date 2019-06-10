中國5月外匯儲備升至3.1萬億美元　連續6個月增持黃金

中國人民銀行公布，5月份外匯儲備按月增長60.51億美元，升至31,010億美元，為去年9月以來最高；預期30,900億美元，前值30,949.5億美元。



至於黃金儲備連續第6個月錄得增長，5月底報798.25億美元(6,161萬安士)，4月底為783.49億美元(6,110萬安士)。



中國外匯管理局發言人王春英表示，5月份全球貿易摩擦升級、英國脫歐不確定性等多重因素推高市場避險情緒，美匯指數和全球債券指數有所上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯儲備規模小幅上升。



王展望，全球政治經濟不確定性因素仍然較多，國際金融市場波動性可能加大。但中國經濟發展保持足夠韌性和巨大潛力，應對外部衝擊的能力不斷增強，長期向好的走勢不會改變。中國良好的經濟基本面將為外匯市場平穩運行提供有力支撐，為外匯儲備規模總體穩定提供堅實基礎。



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