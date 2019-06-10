亞洲股市：日股漲逾200點　澳股休市

美股三大指數收升；亞洲主要股市向好，日本日經225指數早段漲246點或1.2%，至21,131點。



板塊方面，能源股升逾2%，資訊技術股升1.5%，地產股升1%。個股中，安川電機揚升3.7%，出光興產及日本製鋼所均升超過2%，日產汽車升1.4%。



東麗揚升近5%。公司就滴血測癌方法向監管提交快速申請。



日本國際旅行社HIS季績遜預期，股價逆市下挫13%。



南韓首爾綜合指數升9點或0.4%，報2,081點。起亞汽車抽升3%，雙龍石油升2%，三星電子升0.5%。



澳洲假期，金融市場休市。



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