【即市分析】港股市底愈來愈弱　點算好？

東方產經專欄作者HS哥：繼澳洲及新西蘭央行減息後，美國亦暗示減息。雖然美股上周有反彈，但港股無乜受惠。值得留意，上周四(6日)恒指雖然都係升，但大部分板塊都無乜勢頭可言，反而有點似大戶撐住指數沽其他貨走人的迹象！



首先，工信部發出5G牌，但一眾5G概念股以至手機設備股都無乜運行，可見資金見好消息都係選擇出貨多。其次，早前市場曾一度熱炒基建鐵路股，但中鐵(00390)及中國鐵建(01186)股價都係升唔夠幾日就回軟，反映資金唔敢太進取。最後，港股晴雨表香港交易所(00388)股價於5月尾彈過上258元水平後就回軟，而上周四更呈長針倒轉錘頭，反彈動力進一步轉弱，市底是強是弱輕而易見。



走勢上，恒指5月反覆下跌，雖然話6月開始跌勢開始放緩，不過同樣彈唔起，加上外圍風高浪急，睇怕無乜事都係靠邊站最穩陣。

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