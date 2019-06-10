人民幣速遞：在岸價低見6.9365　離岸價跌至6.954

中國人民銀行行長易綱上周指出，不認為人民幣匯率的某個具體數字更重要，市場解讀為人民幣兌每美元未必「保7」算關口。人民幣周一(10日)走勢偏軟，在岸人民幣(CNY)兌美元暫曾低見6.9365，重返去年11月以來低位。



離岸人民幣(CNH)最新報6.9506，早市曾跌至6.954。





【09:17】人民幣速遞：中間價上調20點子 離岸價低見6.94

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.8925，較上日開市價回升20點子，結束兩連跌。



亞洲市，美匯指數報96.74。離岸人民幣(CNH)早段由6.9369，回落至6.9477，最新報6.9413。



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