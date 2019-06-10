港股飆逾500點　騰訊發力　舜宇漲半成

港股升幅擴至超過500點，恒生指數逼近27,500水平，國企指數升近200點，主板成交220億港元。



騰訊發力升2.5%，高見338.6元。友邦保險及中國平安齊升逾2%，合力推高大市。



手機設備股有買盤，舜宇光學飆逾半成；瑞聲科技升逾3%。





【0:21】友邦領漲 港交所升逾2%

市場繼續炒美國減息，港股開市升241點，恒生指數報27,206點，升穿10天線(27,065點)；國企指數高開54點，報10,389點。



保險股領漲，友邦保險升近3%，報76.5港元；中國平安高開2.6%；中國人壽高開2.1%，合共貢獻恒指125點。



其他藍籌股個別發展，萬洲國際升3.4%表現最佳；香港交易所升2.5%。長實集團逆市跌1%，是表現最差藍籌。



重磅股騰訊高開1.4%，報335元；油價反彈，中國海洋石油高開1.6%；滙豐控股高開0.3%；建設銀行及中國銀行平開；工商銀行低開0.3%；中國移動跌0.8%。



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