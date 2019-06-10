A股快報：三大指數揚升　人造肉股炒高

人民銀行行長易綱指中國經濟穩中有進，經濟基本面良好，加上最新公布的5月外儲升至逾3.1萬億美元；內地股市做好，滬綜指高開5點或0.18%，報2,833點；深成指高開36點或0.43%，至8,621點；創業板指數高開6點或0.44%，報1,422點。



板塊方面，次新股升1.2%，石油股升0.7%，飛機製造股升0.4%，地產及水泥股齊升0.3%，金融股穩升；而有色金屬及釀酒股偏軟。



人造肉板塊有炒作，雙塔食品及金健米業雙雙升停板，哈高科及京糧控股均高開逾7%。美國人造肉第一股Beyond Meat公布上市後首份業績，雖虧損擴大但營收倍升，利好股價。



工業富聯跌停板。今日有4.9億限售股解禁。



星光農機因有重大事項待核實，股份停牌。



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