【即市分析】國策放「行」　新能源車股買得過？

東方產經專欄作者桃桃：近期中美貿易戰升級，令本身已經弱勢的中資汽車股雪上加霜，其中新能源車龍頭比亞迪股份(01211)4月中旬由60元水平反覆回落，跌至44元水平始見雙底支持。不過，近日支持行業發展的國策陸續出台，該股亦已重拾升勢，上周四以大陽燭反彈，企穩於47元水平。



為應對中美貿戰帶來的衝擊，內地年初已放風將加大力度促進消費，近日有關撐汽車行業政策更密集出台。發改委等三部門日前提出各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。方案亦提到將加快新一代車用動力電池研發和產業化，提升電池能量密度和安全性，逐步實現電池平台化、標準化，降低電池成本。



早前亦有外電指，中國正考慮制定新規，以提高電動汽車行業的入場門檻，並培育數量更少但更具競爭力的企業，相關消息均對作為行業龍頭的比亞迪有利。



事實上，集團盈利表現出色，首季多賺6.3倍至7.5億元人民幣，同時預期上半年純利升202.65%至244.4%，主因預計第二季度集團新能源汽車持續熱銷，帶動集團收入及盈利持續快速提升。



走勢上，比亞迪近日跌至44元水平呈小雙底回升，14日RSI動力增強，短線若能升穿多條平均線匯集區約49至50元水平，反彈勢頭料可持續，目標可上移至55元，44元支持不宜有失。

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