中國5月出口勝預期　今年自美國進口急降

中美貿易戰持續升溫，兩國今年首5個月貿易總額按年大跌近1成。期內中國自美國進口金額按年大跌25.7%，令中國貿易順差顯著擴大。



中國海關總署公布，按人民幣計，5月出口按年增長7.7%，預期升4.7%，前值升3.1%。進口跌2.5%，預期升5.8%，前值升10.3%。貿易順差2,791.2億元人民幣(下同)，預期順差1,360億元，前值順差935.7億元。



今年首5個月，中國貨物貿易進出口總值12.1萬億元，按年增長4.1%。其中，出口6.5萬億元，增長6.1%；進口5.6萬億元，增長1.8%；貿易順差8,933.6億元，擴大45%。



首5個月中美貿易總值為1.42萬億元，下跌9.6%，佔中國外貿總值的11.7%。其中，對美國出口1.09萬億元，下降3.2%；自美國進口3,352.7億元，下降25.7%；對美貿易順差7,506.2億元，擴大逾11%。



按美元計，中國5月份出口按年增長1.1%，預期跌3.9%，前值跌2.7%。進口跌8.5%，預期跌3.5%，前值升4%。貿易順差416.5億美元，預期順差223億美元，前值順差138.4億美元。



而首5個月進出口總值為1.79萬億美元，按年跌1.6%。其中，出口9,583.4億美元，增長0.4%；進口8,278.7億美元，下降3.7%；貿易順差1,304.7億美元。



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