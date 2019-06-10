【即市分析】5G概念股係「彈散」定「震倉」？

東方產經專欄作者股博士：港股繼續翻來覆去，雖然話近幾日跌勢有喘穩迹象，不過明顯見無論係指數抑或板塊都唔多彈得起，資金趁高沽貨意欲明顯大於博反彈，試問咁既情況又點會有得彈！



假前市場聚焦5G概念股，事關內地官媒指出，工信部正式向中國電信(00728)、中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國廣電發放5G商用牌照。工信部早前已表示，內地5G網絡已具備商用基礎。此外，工信部和國資委聯合要求，加快5G基站的站址規劃。



之不過5G概念股就明顯「見光死」，連帶早前彈過一輪的手機設備股都同樣被拖累，真係成個5G同手機業都係有得震冇得瞓！(電訊服務板塊追蹤：https://bit.ly/2uPRbPp )



券商中金報告就指，中國將正式進入5G商用年代，並標誌中央推動5G發展的決心，也同時申明了中國5G建設開放合作的態度，希望推動全球產業鏈的協同合作，有助緩解目前對於中國5G商用進程不確定的擔憂。



該行又指，目前中國已經在5G中頻段(2.6Ghz和3.5Ghz)具備商用基礎，預測隨着政策層面的不斷推進，營運商將加速開展5G網絡部署，故推薦中國鐵塔(00788)及中國通信服務(00552)，目標價分別為2.5元及8.2元。



至於三間中資電訊營運商，近期股價個別發展，而5G設備股如中興通訊(00763)及京信通信(02342)在消息公布後亦見回軟。(電訊設備板塊追蹤：https://bit.ly/2GE34iq )



中國手機設備股受累中俄加強合作，未來會唔會地球東面一個手機制式，西面又另一個制式，變相令整個行業前景更加唔樂觀，要留待時間見證。但暫時睇番瑞聲科技(02018)及舜宇光學科技(02382)兩隻行業龍頭股股價，都一樣似「死撐」多，所以都係建議大家唔好手痕！(資訊器材板塊追蹤：https://bit.ly/2AOpytG )

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