人民幣去向：高盛料3個月內「穿7」

據高盛最新報告，預計人民幣兌美元將在未來3個月跌「穿7」，將為近十多年來首度失守該關口。



高盛表示，下調人民幣兌每美元匯率預測，是因為即使決策者不願看到人民幣跌破7的重要心理關位，但人民幣貶值仍是抵銷美國加徵關稅影響的自然途徑。



該行估計人民幣在3個月、6個月和12個月後將分別達到每美元兌7.05、6.95和6.80元的水平，原先的預測為6.95、6.65和6.65。



報告指，如果美國總統特朗普和中國國家主席習近平在本月的會晤未能達成貿易協議，人民幣就可能破穿7。



人民幣貶值有利中國出口商品相對便宜，因此貿易戰有可能演化為貨幣戰。不過，高盛稱，實際上的資本管制可能會限制人民幣貶值空間。



周一離岸人民幣兌美元(CNH)低見6.9544，在岸人民幣(CNY)低見6.9365。



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