港股格局：李偉傑料恒指有望收復牛熊線

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國與墨西哥達成協議避免實施關稅，加上憧憬美國減息，帶動港股氣氛轉好，料恒指有望彈上250天牛熊分界線，即27,700點附近，支持位在26,500點，現市況主力炒題材股，包括5G及內地扶持等股份。



至於5月一線城市和熱門二線城市的二手房成交量出現全面下滑，應該對內房股影響不大，反之若人民幣有機會反彈，內房股反彈力度將更強。



5G概念股消息浪接浪，繼上周內地發放5G牌後，中國鐵塔(00788)最新透露，已於北京建成了4,400個大型5G基站，消息對股價有利，建議在1.85港元至1.86元，即100天線附近入市，因5G概念股仍是重點炒作股份。



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