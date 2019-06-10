港股格局：黃志陽預計恒指升上28000點

恒指狂飆逾500點，獨立股評人黃志陽稱，港股周一跟隨美股追落後，有望升至28,000點水平。



他解釋，中國5月出口數據強勁，按人民幣計，按年增長7.7%。且國家主席習近平上周出訪俄羅斯時，指美國總統特朗普為自己的朋友，令中美雙方的貿易糾紛，出現緩和迹象，利好港股。再者，周一恒指升穿27,500點之際，多隻熊證被收回，對沖的期指涉及逾3,000張，都推使港股升幅進一步擴大。



他續說，若宣布中美領導人在二十國集團(G20)峰會會面，或中國推行寬鬆政策，又或美國聯儲局確認減息，港股有望繼續炒上。而每逢港股反彈浪，均刺激重磅藍籌股包括騰訊控股(00700)、滙豐控股(00005)及中國平安(02318)股價上揚。他預計，騰訊會升至350元。



另外，他看好內需股，包括蒙牛乳業(02319)、華潤啤酒(00291)及青島啤酒股份(00168)。而內房股也會受惠內地寬鬆政策。



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