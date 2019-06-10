人民幣Shibor︰隔夜息漲至1.84厘

中國外匯交易中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息大幅回升32.7點子，至1.84厘；1星期升至2.06厘；1個月報2.85厘。



隔夜1.8480厘 升32.70點子

1星期2.6040厘 升3.20點子

2星期2.4040厘 升2.60點子

1個月2.8530厘 升1.20點子

3個月2.9320厘 升0.80點子

6個月2.9580厘 升0.50點子

9個月3.1160厘 升0.50點子

12個月3.2150厘 升0.30點子

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