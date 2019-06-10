港元拆息︰1個月期升至2.05厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.01厘；1星期拆息續降至1.34厘；與樓按相關的1個月期高見2.05厘水平；3個月期為2.16厘。



10/6/2019

隔夜 1.01821厘

1星期 1.34286厘

2星期 1.49286厘

1個月 2.05571厘

2個月 2.06732厘

3個月 2.16125厘

6個月 2.22357厘

12個月 2.37446厘



6/6/2019

隔夜 1.29000厘

1星期 1.42500厘

2星期 1.55179厘

1個月 2.04500厘

2個月 2.06000厘

3個月 2.15554厘

6個月 2.22393厘

12個月 2.37268厘



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