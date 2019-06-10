亞投行：新市鎮帶動基建需求及融資　下周推債券

亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)副行長兼秘書長艾德明在活動上表示，香港作為國際金融中心，亦是亞洲的融資樞紐，在各個領域上有優勢，能在亞洲基礎建設上發揮更大作用。



他預料，至2025年全亞洲有超過15億人口會遷居至城市中，而新市鎮的可居程度則視乎基建完善度，故會帶動基建需求，包括相關融資，相信日後會有超過1萬億美元的資金需求；並透露，該行現時在基建項目有逾100億元的投入，而該行下周將會推出債券。



他指出，該行與其他投資銀行不一樣，只專注為亞洲各國的基礎建設提供融資平台，並符合國際標準。現有股東中約四分之三為亞洲成員，而餘下四分之一則來自歐洲等非亞洲地區。強調該行以「經濟、清潔、綠色」為原則，且投資與基建符合可持續發展。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。