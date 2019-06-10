中證監：科創板開展前準備工作基本就緒

中國證監會副主席李超在港出席活動時稱，正準備全面落實科創板同試點註冊制改革，目前整體進展順利，在發行上市、審核註冊、技術系統測試及投資者教育等工作，均正按計劃推進，開展前準備工作已基本就緒，相信能推動中國資本市場進一步改革。



他表示，上市公司的質量反映經濟發展的質量，未來將繼續推動新股常態化發行，加強市場化、債轉股及市場監管，提升併購重組效率，並完善上游公司退出制度。



李強調，將繼續優化交易監管，提升市場流動性，以及確保公平交易，嚴格控制上市公司隨意及長期停牌。



他又提到，目前A股已平穩納入明晟MSCI及富時羅素等國際指數，反映出國際投資者愈來愈重視中國市場，中證監將進一步豐富中國金融產品，包括發行地方政府債券、推動原油等商品期貨期權，及進一步放鬆股指期貨交易限制。



李超強調，隨着中國加快金融業雙向開放，區內金融合作範疇將繼續擴大，資本市場合作是亞洲經貿合作重要內容。至於香港在中國資本市場改革中擁有資本配置等方面優勢，有助中國連接國際，發揮資本市場的區域合作功能。

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