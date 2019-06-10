中國經濟：林樵基指出口勝預期　維持今年GDP預測

中國海關總署公布，按美元計，中國5月份出口按年增長1.1%，預期跌3.9%，前值跌2.7%。光銀國際資本董事總經理林樵基稱，中國出口勝預期，維持對2019年國內生産總值(GDP)增長6.3%，較2018年稍為放緩。



他分析出口數據，指中國對美國出口仍差，2019年首五個月中國向美國出口，按美元計，同比累跌8.4%。幸好，中國對歐盟及東盟出口不錯，有望對沖美國出口的跌幅。首五個月中國向歐盟出口，按美元計，同比累升8%；向東盟出口則累升6.8%。



他對中國未來出口維持審慎樂觀。他說，靠首五個月出口數字，難斷定貿易戰對中國出口貿易影響，然而五月至六月是出口旺季，出口需求大。他會密切關注未來出口情況，但就目前情況估計，在貿易陰霾下，2019年中國經濟僅會出現軟著陸。內地會推刺激措施，並靠投資及內需推動經濟，以平衡貿易戰的負面影響。



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